Raptors vencem Celtics mais uma vez e empatam série nos playoffs da NBA

Com uma atuação mais sólida do que no jogo anterior, o Toronto Raptors voltou a vencer o Boston Celtics, por 100 a 93, na noite deste sábado, pelos playoffs da NBA, em Orlando. Desta vez, o time canadense atuou bem do início ao fim, sem precisar de uma cesta salvadora no fim, como aconteceu na quinta-feira.

Com o novo triunfo, os Raptors empataram a série em 2 a 2, na briga por uma vaga na final da Conferência Leste. O time canadense estava perdendo por 2 a 0, sem esboçar reação até o jogo de quinta, quando precisaram de uma cesta heroica de OG Anunoby nos instantes finais para evitarem a terceira derrota. Na história dos playoffs, nenhuma equipe jamais conseguiu reverter uma desvantagem de 3 a 0 no confronto.

Desta vez, a referência dos atuais campeões da NBA foi Pascal Siakam, então discreto nesta série. Ele foi o cestinha da equipe, com 23 pontos. E ainda registrou um "double-double", com seus 11 rebotes. Kyle Lowry seguiu o mesmo caminho, com 22 pontos, 11 rebotes e ainda sete assistências.

Serge Ibaka contribuiu com 18 pontos saindo do banco de reservas, enquanto Fred VanVleet ajudou com 17. Sem a mesma performance da quinta, OG Anunoby marcou 11 pontos. Pelo lado do abatido Boston Celtics, o destaque individual foi Jayson Tatum, cestinha do jogo, com 24 pontos. Ele obteve ainda um "double-double", com seus dez rebotes.

Apagados em comparação ao jogo anterior, Kemba Walker anotou 15 pontos, enquanto Jaylen Brown marcou 14. Marcus Smart, que vinha sendo um dos destaques da equipe nos playoffs, não passou dos oito pontos e oito rebotes.

As duas equipes voltam a se enfrentar na noite de segunda-feira, às 19h30, de olho no desempate.