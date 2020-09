Atila Jacomussi lança sua candidatura à reeleição em Mauá

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



05/09/2020 | 12:46



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB) lançou sua candidatura à reeleição na manhã deste sábado (5), no AA Industrial, em Mauá. Rodeado de centenas de apoiadores, definiu essa campanha como a ''da superacão'', lembrando as vezes em que teve de deixar a cadeira do Executivo. "Tentaram dar o golpe um monte de vezes, mas se Deus fez eu reassumir o cargo quatro vezes ele tinha um propósito", afirmou, lembrando as ocasiões em que foi preso durante o mandato, em razão da Operação Prato-feito.

Atila foi um dos alvos principais da Operação, deflagrada em maio de 2018. Ele foi acusado pela PF e pelo MPF de liderar esquema em Mauá de desvio de recursos públicos em contratos da merenda escolar, em operação capitaneada pelo então secretário de Governo, João Gaspar (PCdoB). Na casa de Atila, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram R$ 87 mil em dinheiro vivo escondidos em panelas na cozinha do político. Na residência de Gaspar, foram achados outros R$ 588,4 mil e US$ 1.300, além de quase 3.000 euros.

O agora candidato diz acreditar que leva a vitória no primeiro turno, já que ''o povo está cansado de ver as tentativas de tirá-lo da prefeitura. Já quem o acompanhará como vice-prefeito na empreitada, adianta, deve ser anunciado daqui a uma semana. Vou conversar com os correligionários até sexta e, no sábado já teremos esta definição", garante. ´

O grande número de pessoas no evento, para ele, é sinal de que tem apoio dos munícipes. "Você vê o numero de pessoas que veio aqui durante a pandemia. Não vieram obrigados, não vieram em caravanas. Vieram por vontade própria, por amor a Mauá", afirmou.