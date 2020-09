Oswaldo coordenará nossa campanha, diz Marcelo

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



05/09/2020 | 00:01



Um dia depois de o ex-prefeito Oswaldo Dias (PT), de Mauá, abrir mão de ser candidato a vice na chapa encabeçada pelo vereador Marcelo Oliveira (PT), o diretório do PT mauaense aprovou a indicação da ex-primeira-dama Celma Dias, mulher de Oswaldo, como substituta na chapa, e indicou o nome do ex-prefeito para coordenação da campanha.

Ao Diário, Oswaldo alegou possíveis problemas jurídicos para desistir de compor a parceria. Prefeito por três vezes, o petista teve contratos condenados pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), fato que poderia impugnar sua candidatura.

Ainda na quinta-feira, a executiva do PT mauaense referendou o nome de Celma, que também foi secretária de Assistência Social na gestão do marido e ouvidora municipal no governo Donisete Braga (ex-PT, hoje PDT). “A Celma é uma militante de longa data do PT, sempre acompanhou o Oswaldo nas reuniões, nas atividades, nas decisões do partido. Eu vejo que é um nome que vai nos ajudar muito, até pela sua experiência que tem dentro do PT e nos movimentos sociais e de governo”, comentou Marcelo, ao emendar que não vê prejuízos eleitorais com a saída de Oswaldo. “O Oswaldo continua na campanha, vai ser nosso coordenador. A única diferença é que não estará na chapa”.

DIADEMA

Em Diadema, o PT tenta costurar acordo com o PSB à chapa capitaneada pelo ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT) e espera por avanço nas negociações nos próximos dias. O Diário apurou que o petismo tenta aparar eventuais cisões na legenda socialista, já que o PSB tem como pré-candidato a prefeito o vereador Marcos Michels.