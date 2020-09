03/09/2020 | 09:47



O presidente da República, Jair Bolsonaro, indicou o nome do diplomata Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Irã, e de Renato Soares Menezes para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Congo, acumulando ainda a embaixada na República Centro-Africana. As mensagens de encaminhamento das indicações ao Senado estão publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 3.

Os nomes têm que ser aprovados pela Comissão de Relações Exteriores do Senado e depois pelo plenário da Casa para serem confirmados no cargo.