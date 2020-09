Maisa Silva relata queda durante banho: Bati a cabeça, mas estou bem

03/09/2020 | 08:10



Que susto! Maisa Silva usou o Twitter na noite da última quarta-feira, dia 2, para contar aos seguidores que sofreu um acidente doméstico. Quando estava tomando banho, a atriz e apresentadora, de 18 anos de idade, escorregou, levou um tombo e acabou machucando algumas partes do corpo.

Hoje levei um tombo no banho e bati a cabeça, os joelhos, cotovelos... Estou com alguns roxos, mas estou bem, escreveu a atriz, já tranquilizando os fças.

Maisa ainda aproveitou para fazer um alerta sobre o perigo de escorregar durante o banho:

Só queria lembrar vocês: tomem banho de chinelo no piso liso ou tomem muito cuidado, por favor! Poderia ter acontecido algo pior. Melhor prevenir do que remediar. Minha mãe sempre falava e eu não ouvia... Hoje foi a prova. Enfim, recado de coração da prima para vocês. Se cuidem O tapetinho de borracha também gente!!!! Ele é ótimo, me lembraram nos comentários.

Ainda bem que não foi nada mais grave, né?