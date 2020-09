Com receio de deixar ata aberta, Solidariedade adia convenção

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



03/09/2020 | 00:01



O Solidariedade de Diadema, partido do ex-prefeiturável Vaguinho do Conselho, decidiu cancelar a convenção que realizaria hoje. O Diário mostrou ontem que a estratégia seria realizar o ato a fim de tentar pressionar a Justiça Eleitoral para se manifestar sobre a viabilidade de candidatura de Vaguinho, que tenta ser vice na chapa do ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT), mas está inelegível.

O Diário apurou que o partido vê dificuldades jurídicas para realizar a convenção e deixar a definição sobre o projeto majoritário para depois – o que chamam, no meio político, de deixar a ata aberta para depois oficializar os candidatos a prefeito e a vice. A sigla aguardará desfecho de acordo com o PT para marcar nova data para realizar a convenção.

O advogado Arthur Rollo, especialista em direito eleitoral, explica que neste ano os partidos têm até 24 horas para oficializar a ata das convenções à Justiça Eleitoral. No entanto, afirmou que é ainda possível postergar a definição do projeto majoritário. Vários partidos pretendem oficializar seus candidatos majoritários mesmo com pendências, como no caso do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB) que, mesmo sem vice, fará sua convenção no sábado.