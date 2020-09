Luana Piovani mostra chegada em Ibiza e fala sobre unfollow do ex-namorado: Ele está chateado

02/09/2020 | 09:10



Sem os filhos, que estão no Brasil com Pedro Scooby, Luana Piovani aproveitou para tirar férias! Nas redes sociais, a atriz mostrou que viajaou para Ibiza, na Espanha, e irá curtir o verão por lá! Ao chegar no local, a beldade logo compartilhou uma foto com os seguidores e falou sobre o momento especial.

Novo ciclo de novo por aqui! Ibiza, cheguei. Prepara-se vou te usar. Amo aqui! Ibiza cura. Novo ciclo também!, escreveu.

Na caixa de comentários, os internautas chamaram a atenção da atriz ao escrever que o ex-namorado dela, Ofek Malka, a deixou de seguir na rede social. Os dois se conheceram na ilha espanhola e terminaram o relacionamento por causa da distância. Enquanto Luana mora em Portugal, o jogador de basquete vive em Israel. A pandemia do coronavírus os impossibilitou os dois de se reencontrarem e a relação acabou sendo abalada.

Ofek deixou de seguir, Lua, escreveu um seguidor.

A atriz, então, explicou:

Ele está chateado!

Outro seguidor a lembrou que o jogador de futebol Neymar Jr. também está passando alguns dias em Ibiza.

Neymar está aí, cuidado!, disse.

E ela respondeu:

Papagaio!

Um fã ainda falou sobre a atriz poder beijar na boca agora que está curtindo a badalada ilha espanhola. Solteira, a atriz comemorou.

Agora rola beijo na boca!, disse.

Torce aí!, pediu Luana!