Pokémon GO deixará de funcionar em celulares antigos

Marcella Blass

02/09/2020 | 06:18



A Niantic anunciou que o Pokémon GO deixará de rodar em versões mais antigas de celulares Android e iOS. A partir da próxima atualização do jogo (0.189), que acontece em outubro, será encerrado o suporte para aparelhos com Android 5, iOS 10 e iOS 11, além do iPhone 5S e iPhone 6.

O encerramento do suporte vai impedir que os usuários dessas versões dos sistemas tenham acesso total ao jogo, o que inclui PokéMoedas acumuladas e todos os itens coletados com a conta. Caso o game continue a funcionar mesmo após a atualização, a empresa informa que não se responsabiliza pelo suporte de problemas técnicos e bugs.

De acordo com a Niantic, a decisão de encerrar o suporte aos dispositivos mais antigos vai ajudar a otimizar o processo de desenvolvimento do jogo. Dessa forma, os recursos poderão ser concentrados nos sistemas operacionais e tecnologias mais recentes.

Além do iPhone 5S e iPhone 6, Google Nexus 10, Motorola Moto G, Samsung Galaxy S4, Sony Xperia Z1 e Xiaomi MI 2 estão entre os modelos que deixarão de receber o suporte ao Pokémon GO. Se você não sabe se o seu aparelho está na lista, consulte o fabricante ou as informações do dispositivo nas configurações do telefone.