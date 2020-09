Metrô confirma vencedor da 1ª licitação da Linha 20, que parte da região

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



01/09/2020 | 08:30



O Metrô confirmou que o consórcio GPO-Geocompany-Geotec venceu a licitação para executar o serviço de anteprojeto de engenharia e projeto funcional, além de estudo impacto ambiental, da Linha 20-Rosa, que ligaria o Grande ABC à malha metroviária da Capital até o bairro da Lapa. É o primeiro contrato encaminhado do traçado.

A companhia divulgou ontem o resultado de avaliação da documentação apresentada pelo grupo, que em julho já havia oficializado a proposta mais vantajosa, no valor de R$ 5,31 milhões, para tocar o trabalho que antecede os projetos funcional e executivo, que balizam a obra.

Formado pelas empresa GPO Sistran Engenharia, Geocompany Tecnologia Engenharia e Meio Ambiente e Geotec Consultoria Ambiental, o consórcio aguarda prazos para apresentação de recursos da concorrente antes de assinar o contrato. Só a partir desse passo é que o serviço terá início efetivo, que precisa ser entregue em 32 meses.

A Linha 20-Rosa foi alternativa apresentada pelo governo de João Doria (PSDB) ao enterrar a Linha 18-Bronze do Metrô, via monotrilho, que tinha contrato assinado com o Consórcio Vem ABC desde 2014, mas que não saiu do papel. A obra englobou pacote que envolveu a construção de um BRT (sigla em inglês para ônibus de alta velocidade) no traçado original da Linha 18, modernização dos trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e retomada dos estudos da Estação Pirelli, da Linha 10-Turquesa da CPTM.

Inicialmente o traçado da Linha 20-Rosa – que chegou a ser pensada nos anos 2010, mas engavetada por falta de viabilidade financeira – partiria de São Bernardo, no bairro Rudge Ramos, e seguiria até o bairro da Lapa, Zona Oeste da Capital. Porém, o Metrô incluiu estações em Santo André, cidade de origem do ramal, se for concretizado. Serão cerca de 31 quilômetros de extensão e 24 estações, que fariam conexão com outras dez linhas de Metrô e da CPTM, entre elas, a 10-Turquesa e o próprio BRT ABC. Na região, seriam seis paradas – três em Santo André e outras três em São Bernardo.