Mauá retoma leitura dos hidrômetros em todos os imóveis

Do Diário do Grande ABC



31/08/2020 | 20:19



A partir desta terça-feira (1º), todos os moradores de Mauá que têm os hidrômetros instalados na parte interna das casas terão as leituras retomadas. O sistema foi interrompido em 23 de março devido à pandemia do novo coronavírus. A BRK Ambiental, empresa responsável pelos serviços de esgoto da cidade, garante que todas as medidas de segurança serão tomadas no momento em que o funcionário for autorizado a fazer a retirada da leitura do medidor.

Com a mudança, os clientes que até então recebiam a fatura com a média do consumo faturado dos últimos 6 meses voltarão a ter as contas a partir do consumo exato, medido pelo agente na data da visita. Neste mês a entrega das contas nos imóveis em que o hidrômetro está instalado internamente não será realizada imediatamente após a leitura, mas após análise feita pela concessionária.

Em razão da leitura pela média nos últimos meses, o cliente pode receber tanto um desconto, caso o consumo tenha sido menor do que a média, quanto o valor pode ser mais alto, quando o consumo tiver sido maior. Nesse caso, a concessionária oferece condições especiais de parcelamento para esta fatura. “Como não estávamos realizando a medição e a cobrança era pela média, iremos fazer a medição do hidrômetro e cobrar o que o cliente consumiu de fato nesse período”, explica Fernando Mangabeira, diretor da BRK Ambiental em Mauá. Para residências em que o hidrômetro está instalado do lado externo, a apuração segue normalmente.

A concessionária orienta para que os clientes que tiverem dúvida com relação à medição ou à fatura façam contato com a unidade por meio do e-mail contato@sac.brkambiental.com.br, do WhatsApp 11 99988-0001 ou do telefone 0800 771 0001. Ou ainda pelo site www.brkambiental.com.br/maua ou pela página da BRK no Facebook facebook.com.br/brk.ambiental.