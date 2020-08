Justin Bieber deve vir ao Brasil para show no Rock in Rio 2021

31/08/2020 | 13:10



Será? Segundo o colunista Ancelmo Gois, Justin Bieber deve vir ao Brasil em 2021 para se apresentar no Rock in Rio! Pelo que parece, a participação do artista no line-up do festival de música está prestes a ser confirmada.

Está praticamente confirmada a participação de Justin Bieber, o cantor canadense, no Rock in Rio, em setembro de 2021, afirmou o colunista.

Justin, de 26 anos de idade, esteve em solo nacional três vezes! Em 2011 com a My World Tour, 2013 com a Believe Tour e 2017 com a Purpose Tour. Na época, após fazer mais de 150 apresentações, o cantor cancelou os 15 shows restantes da turnê, programados nos Estados Unidos, Canadá e países na Ásia.

Somente em julho desse ano que o cantor voltou a anunciar datas de sua mais nova turnê mundial. Os shows começariam em março, mas foram adiados para 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus. Ao todo, são 45 datas entre junho e agosto do ano que vem na América do Norte. Caso Justin realmente venha ao Brasil, ele se apresenta em setembro, período em que normalmente acontece o Rock in Rio.