Superintendência do Cade aprova aquisição de ativos do Itaucard pelo Banco Safra

31/08/2020 | 10:20



A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições operação de aquisição de ativos entre o Banco Itaucard S.A. e Banco Safra S.A. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira.

Segundo dados que constam do parecer do Cade, a operação consiste na venda de determinada carteira de cartões de crédito detida pelo Itaú Unibanco ao Safra. "Os ativos consistem em determinada carteira de cartões de crédito de bandeiras Visa e Mastercard emitidos e administrados pelo Itaucard, relativos a clientes pessoa física, não vinculados à conta corrente e não vinculados a programas de benefícios ou recompensas. Segundo as requerentes, esses ativos correspondem a parcela diminuta das atividades do Itaucard", diz o documento do Cade.

Ainda de acordo com a descrição da operação, os ativos compreendem os contratos atrelados aos cartões de crédito, bem como os dados cadastrais, histórico de pagamentos e de transações, todas as informações dos respectivos clientes relacionados ou decorrentes da carteira de cartões de crédito a ser adquirida, além das operações de crédito atreladas a tais cartões e todos os direitos e obrigações a eles relativos.

"Como justificativa para a Operação, sob a perspectiva do Itaucard, a Operação representa oportunidade de manter consonância com a estratégia de maior alinhamento de seu portfólio de cartões de crédito, mais focado em clientes correntistas do Conglomerado Itaú Unibanco. Por sua vez, para o Safra, a Operação representa oportunidade de expandir seus negócios de cartão de crédito e aumentar sua carteira de clientes", descreve o parecer.