Brenner celebra gol no clássico e diz saber lidar com a pressão no São Paulo

30/08/2020 | 14:10



O São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1, no Morumbi, com gols de Hernanes e Brenner, dois jogadores que até pouco tempo nem estavam sendo aproveitados. O experiente meia abriu o caminho da vitória com um gol de falta e depois foi a vez do jovem atacante são-paulino acertar um belo cabeceio e no contrapé do goleiro Cássio e assegurar o triunfo.

Após o jogo, Brenner celebrou o resultado e, com apenas 21 anos, demonstrou muita personalidade. Ele tem sete gols pelo time tricolor desde que subiu aos profissionais, três deles marcados contra o Corinthians

"Pela terceira vez marco contra o Corinthians. Devo meu gol ao preparador físico Pedrão. Ele me motivou quando não estava sendo relacionado. Recebi muitos abraços dos jogadores. Dedico a eles também. Trabalhando bastante, sempre trabalhando e ouvindo quem pode me ajudar. Foi um êxito da equipe", disse o atacante, em entrevista ao canal Premiere.

Antes do jogo, mais uma vez a torcida protestou na porta do Morumbi. Brenner diz estar ciente das cobranças e afirmou que sabe lidar com a pressão de jogar no São Paulo.

"A gente joga no São Paulo. Fui criado sabendo que é um clube gigante e que tem pressão sempre. Temos que saber absorvê-la. Nem sempre o resultado será positivo, mas buscamos a vitória", afirmou.

Ainda no intervalo do jogo, Hernanes também celebrou seu gol, que saiu em uma cobrança de falta cheia de efeito e que enganou o goleiro Cássio. "Estou muito feliz pela batida. Desde meu retorno, ainda não tinha feito gol no Morumbi. Ainda mais contra o Corinthians. Consegui bater bem na bola e enganar o Cássio", celebrou o meia são-paulino.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira, para enfrentar o Atlético-MG fora de casa, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.