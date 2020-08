Viviane Araújo faz campanha solidária e doa sangue na escola de samba Salgueiro

29/08/2020 | 12:10



Enquanto o Carnaval 2021 e o desfile das escolas de samba ainda continuam incertos, Viviane Araújo, uma das musas da Sapucaí, resolveu usar o tempo dedicado aos ensaios para fazer o bem!

Na última sexta-feira, dia 28, a atriz esteve na quadra da Acadêmicos do Salgueiro para doar sangue em uma campanha organizada pela escola de samba. Em seu Instagram Stories, Viviane falou sobre a ação, mostrou os protocolos de segurança para a doação e convidou seus seguidores a fazerem o mesmo.

Em seguida, a bela postou um vídeo de uma nova campanha de solidariedade para doação de alimentos, dessa vez destinados para as rainhas e musas do Carnaval. Ela ainda criou uma corrente de bem e marcou outras famosas, como Paolla Oliveira e as cantoras Lexa e Iza:

Procuraremos ajudar o máximo de pessoas possíveis, e se a gente se unir de fato, podemos conseguir. Vamos?