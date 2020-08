Com 14 atletas com covid-19, Sampaio descarta pedir adiamento de jogo com a Ponte

28/08/2020 | 15:59



Apesar dos quatro novos casos de covid-19 no seu elenco, o Sampaio Corrêa negou pedir o adiamento, via CBF, da partida frente à Ponte Preta, marcada para este sábado, às 21 horas, no Castelão, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A confirmação veio do próprio presidente do clube, Sérgio Frota.

"A situação é essa e será ao longo de toda pandemia. Temos que evitar o contágio, mas pode acontecer. Não vamos pedir o adiamento do jogo. Vamos levar o que temos à disposição. Já estão todos avisados. Vamos procurar fazer nosso melhor para sair com um bom resultado contra a Ponte Preta", disse o dirigente.

No total, o Sampaio já teve 19 casos de covid-19 em seu elenco. Desses, cinco estão curados e aptos para práticas esportivas. Para o duelo contra a Ponte Preta, são apenas 15 jogadores disponíveis do técnico Léo Condé.

Vale lembrar que o Sampaio já teve dois jogos adiados por conta da covid-19, frente a Figueirense e Brasil de Pelotas. O time ainda não pontuou nesta edição da Série B.