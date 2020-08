TV a cabo na internet: veja opções de streaming a partir de R$ 9,90

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



28/08/2020 | 07:48



Com o preço cada vez mais exorbitante da TV por assinatura, pessoas têm encontrado, como alternativa, assinar serviços semelhantes (normalmente, via streaming) pela internet. Uma boa conexão, um dispositivo (celular, tablet ou PC) e um app ou navegador podem tranquilamente substituir os programas tradicionais do televisor.

Os serviços mais populares desse nicho, no Brasil, são as plataformas de filmes e séries Netflix, Amazon Prime Video (que poderia, aliás, melhorar muito a interface e a qualidade das legendas), Telecine Play, HBO Go. Entretanto, a oferta vai além disso: desde apps que oferecem programas e canais até plataformas de nicho – esportes, terror. A seguir, o 33Giga separou o que há de melhor para quem deseja dar adeus à TV a cabo, mas não quer ficar órfão de programas variados.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Guigo.TV

Uma das pioneiras da “TV por internet” legalizada no Brasil, a Guigo.TV permite que você assista a programação por meio de apps e site. Custa a partir de R$ 20 e o usuário pode incluir mais pacotes (como “Esporte” ou “Infantil”) por mais R$ 3. Tem opções de canais que vão desde novela mexicana até ESPN e Esporte Interativo. Guigo.TV: www.guigo.tv.

UOL Play

Oferece opções de canais como os da Fox (FX, Fox Sports) e amenidades (MTV, Warner). Os valores variam entre R$15,90 e R$ 54,90. Permite que usuários assistam em diversas telas ao mesmo tempo – também por meio de navegador ou app. UOL Play: play.uol.com.br.

Pluto.TV

Essa opção não chegou ainda ao mercado – desembarca ao Brasil em dezembro (e já está presente na América Latina). Por isso, ainda não há preço. Entra na lista porque vale ficar de olho, já que tem a ViacomCBS por trás (detentora de marcas como Nickelodeon, MTV e Paramount). O serviço terá 24 canais e estará disponível por celular e TV. Para saber mais sobre ela, veja a reportagem do 33Giga aqui. Pluto.TV: https://pluto.tv.

DarkFlix

A DarkFlix é uma opção bastante específica: tem filmes, séries, documentários e programas em geral voltados ao público que gosta de terror. Trata-se de uma iniciativa brasileira e tem o preço fixo de R$ 9,90. Permite que o usuário teste por 7 dias gratuitamente e oferece acesso por celular e computador. Darkflix: www.darkflix.com.br.

Premiere Play

O Premiere Play é um serviço da Globo que transmite os jogos (de qualidade duvidosa) do Campeonato Brasileiro de Futebol ao vivo. Anteriormente, só era permitido o acesso aos jogos via computador e smartphone a quem tivesse SporTV (canal de notícias esportivas). Entretanto, o formato mudou e é possível comprar o pacote online mesmo sem a assinatura da TV. A partir de R$ 59,90. Premiere Play: https://globoesporte.globo.com/premiere.