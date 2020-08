Meghan Markle elogia príncipe Harry ao dizer que ele é feminista

27/08/2020 | 12:10



Meghan Markle elogiou príncipe Harry por exercer a paternidade de uma maneira feminista! A Duquesa de Sussex recebeu a ativista Gloria Steinem no jardim de sua mansão, localizada na Califórnia, Estados Unidos, para uma conversa e, conforme noticiado pela revista People, contou como o marido se interessa por questões sociais e sobre mulheres.

- À medida que fui ficando mais velha, fui capaz de compreender que não é mutuamente exclusivo ser feminista e ser feminina. E possuir isso é aproveitar sua feminilidade e sua identificação como mulher em todas as diferentes camadas, começou ela, que tem 39 anos de idade.

- Bem, você pode ser uma feminista e ser masculino, e um cara, disse Gloria na conversa.

- Como meu marido! Adorei quando ele entrou e disse: Você sabe que também sou feminista, certo, Gloria?! É muito importante para mim que você saiba disso, contou Meghan, dando a entender que Harry havia participado da conversa por um momento.

A Duquesa de Sussex ainda citou a importância da consciência do casal sobre essas questões na criação do filho Archie, de um ano de idade.

- Olho para o nosso filho e que lindo exemplo que ele tem ao crescer com um pai que se sente tão confortável em possuir isso como parte de sua própria auto-identificação. Que não há vergonha de ser alguém que defende os direitos humanos fundamentais para todos, o que, claro, inclui as mulheres... Sei que vai significar muito para ele quando eu compartilhar isso, disse Meghan.

A participação de Harry em causas sociais poderá ser vista também em um novo documentário da Netflix chamado Pódio para Todos, que conta a história do movimento paraolímpico. A produção estava prevista para ser lançada no dia da abertura da Paraolimpíada de Tóquio, no Japão, que aconteceria no dia 25 de agosto, mas por conta da pandemia do novo coronavírus precisou ser adiada.

De acordo com a revista, durante o documentário, Harry fala sobre a importância dos Jogos e como aqueles que são referidos como deficientes não estão sendo incentivados ou aceitos na sociedade em geral. O Duque de Sussex também resgatou os Jogos que aconteceram em Londres, em 2014.

- Muitas pessoas, com base no que ouviram, pensaram que seria um fracasso e que não conseguiriam vender os ingressos. Os estádios estavam lotados. O esporte era incrível. E o que eles viram foi, sem dúvida, melhor do que a própria Olimpíada [que aconteceu em 2012].

E continuou, dizendo:

- Para mim e para tantas pessoas lá fora, especialmente crianças, ver indivíduos como esses seguirem em frente e alcançarem o que conquistaram, nenhuma quantidade de livros que você ler, ensinar ou ter aulas vai dar a mesma inspiração do que ser capaz de assistir a algo que lhe foi dito é impossível. Existem milhares de assentos lá que podem mudar a vida dessas pessoas porque não se esqueça: vidas estão sendo mudadas na pista, mas vidas também estão sendo mudadas nas arquibancadas.

Para a People, um porta-voz de Harry afirmou que ele estaria orgulhoso de ter contribuído para o documentário.

Afastamento da família real

Desde que anunciaram o afastamento da família real, Meghan e Harry vem tentando se desvincular da realeza para seguir com projetos pessoais. De acordo com o jornal Daily Mail, o casal mudou oficialmente o nome da fundação deles de Sussex Royal para MWX Foundation no dia 5 de agosto.

A mudança ocorreu meses depois que o Palácio de Buckingham confirmou que o Duque e a Duquesa de Sussex não teriam permissão para usar a palavra real, o que forçou a dissolução de sua fundação e conta no Instagram.