EUA: PIB (2ª leitura) se contrai à taxa anualizada de 31,7% no 2º trimestre

27/08/2020 | 09:59



O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos se contraiu à taxa anualizada de 31,7% no segundo trimestre de 2020, diante do violento impacto da pandemia do novo coronavírus na maior economia do mundo, de acordo com a segunda leitura do indicador, divulgada nesta quinta-feira pelo Departamento do Comércio americano. O resultado, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam retração de 32,4% no período.

Há cerca de um mês, a queda do PIB americano entre abril junho havia sido estimada originalmente em 32,9%. Apenas os gastos com consumo, que respondem por cerca de 70% do PIB dos EUA, sofreram queda anualizada de 34,1% no segundo trimestre, menor do que a retração de 34,6% calculada anteriormente.

O Departamento do Comércio informou também que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) recuou à taxa anualizada de 1,8% no segundo trimestre. Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, caiu 1% no mesmo período. No mês passado, as reduções do PCE e do núcleo haviam sido estimadas em 1,9% e 1,1%, respectivamente. Fonte: Dow Jones Newswires.