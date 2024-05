JBS reverte prejuízo e tem lucro líquido de R$ 1,646 bilhão no 1º trimestre

A JBS encerrou o primeiro trimestre de 2024 com lucro líquido de R$ 1,646 bilhão, revertendo o prejuízo líquido de R$ 1,453 bilhão registrado no igual período de 2023, informou a empresa nesta terça-feira, 14, depois do fechamento do mercado financeiro. A receita líquida foi de R$ 89,147 bilhões, alta de 2,8% em relação ao primeiro trimestre de 2023, quando havia sido de R$ 86,684 bilhões.

Já o Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) cresceu 197,3%, de R$ 2,162 bilhões para R$ 6,429 bilhões. Já a margem Ebitda passou de 2,5% para 7,2%.

A dívida líquida da companhia fechou o primeiro trimestre em R$ 79,269 bilhões, 4,9% menor ao que havia sido reportado em igual trimestre de 2023, de R$ 83,343 bilhões. Em dólares, a dívida líquida caiu 3,3% em igual período, de US$ 16,405 bilhões para US$ 15,686 bilhões.

Já a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, ficou em 3,70 vezes em reais e em 3,66 vezes em dólares, contra 3,13 vezes e 3,15 vezes, respectivamente, um ano antes. O resultado financeiro líquido da empresa ficou negativo em R$ 1,727 bilhão, contra um resultado também negativo de R$ 1,554 bilhão no primeiro trimestre de 2023.