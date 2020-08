Taxas futuras de juros têm viés de alta antes de Powell e Campos Neto

27/08/2020 | 09:23



Mesmo com o tom negativo no exterior, os juros futuros abriram perto da estabilidade nesta quinta-feira, 27, mas adotaram viés de alta após forte avanço na véspera com temores fiscais e de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, desembarcasse do governo Bolsonaro.

Mas a equipe de Guedes colocou panos quentes nas críticas abertas de Jair Bolsonaro à proposta do Renda Brasil e disseram que a equipe segue focada na remodelação do programa, que será entregue nesta sexta-feira ao chefe do Executivo. E o próprio Guedes brincou sobre as especulações dizendo que havia um "complô" para derrubá-lo em Brasília.

No radar agora estão os presidentes dos bancos centrais dos Estados Unidos, Jerome Powell, e do Brasil, Roberto Campos Neto, que discursam no simpósio em Jackson Hole pela manhã. Há ainda expectativa com o leilão do Tesouro de LTN, NTN-F e LFT (11h).

Às 9h12 desta quinta, o DI para janeiro de 2021, que melhor reflete as apostas para o próximo Copom, subia a 2,000%, na máxima, de 1,981% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2027, que espelha os temores fiscais, subia para 7,01%, na máxima, de 6,97% ontem no ajuste.