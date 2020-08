Com Robson Conceição e Esquiva, Boxing For You adota rígido protocolo sanitário

27/08/2020 | 08:36



Depois do futebol e do automobilismo, chegou a vez do boxe se submeter aos protocolos de segurança para enfrentar a pandemia do coronavírus. Neste sábado, a partir das 20h30, na Arena de Lutas, em São Paulo, o Boxing For You, maior evento da nobre arte nacional, terá sua nona edição com a presença dos medalhistas olímpicos Robson Conceição e Esquiva Falcão. Eles e os demais pugilistas de toda a programação de quatro lutas, assim como todas as pessoas que vão trabalhar na programação, vão passar por exames rígidos, preparados pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB) e aprovados pelas autoridades sanitárias.

O Health Control Assistant (HCA) firmou parceria com o Boxing For You e vai ser o responsável por todo o passaporte imunológico do evento, incluindo triagem, testes, monitoramento e controle. A primeira etapa de testagem, com exames sorológicos e RT PCR para covid-19 foram feitos de 7 a 10 dias antes da pesagem, nas cidades de Osasco (SP), Manaus (AM), Salvador (BA), São José do Rio Preto (SP), São Paulo (SP) e Vila Velha (ES).

A segunda etapa de testagem ocorrerá no dia da pesagem, sexta-feira no Hotel San Rafael, com avaliações de IgM/IgG nos atletas e treinadores através de uma equipe multidisciplinar. A terceira etapa no protocolo ocorrerá em todos os profissionais e equipes envolvidas no evento - eles farão testes de IgM/IgG no dia das lutas. Uma empresa qualificada fará horas antes da abertura dos portões a sanitização completa do local.

A nona edição do Boxing For You terá quatro lutas. A principal será entre o campeão olímpico Robson Conceição (invicto com 13 vitórias) e o paulista Eduardo Reis no peso casado dos superpenas (até 58,5kg). Outro destaque da noite é a apresentação de Esquiva Falcão e Morramed Araújo, atual campeão brasileiro dos médios-ligeiros.

Uma luta feminina inicia a programação com o duelo entre Lila Furtado (1-0) na categoria super-galo (até 55,3 kg) contra a estreante Eduarda Vasconcelos. Na sequência sobem ao ringue Vitor Siqueira (5-1) e Kenes Carneiro (3-2) nos médios-ligeiros (até 69,8 kg).

"Nosso objetivo é, além de garantir a segurança total de todos os envolvidos, entregar o melhor protocolo de controle de covid-19 de um evento esportivo na América do Sul. O cuidado a cada detalhe fará do Boxing For You, uma referência internacional", disse Sergio Batarelli, CEO do evento.