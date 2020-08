Premiê da França promete plano de recuperação econômica de 40 bilhões de euros

26/08/2020 | 08:26



O primeiro-ministro da França, Jean Castex, prometeu nesta quarta-feira (26) entregar, em 3 de setembro, um plano de recuperação econômica de 40 bilhões de euros, de olho nos impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Em entrevista à rádio Inter, Castex, no entanto, deu poucos detalhes sobre o projeto, batizado de "Plano de retomada". "A prioridade número um será o emprego", informou o primeiro-ministro. "Dois bilhões de euros serão destinados à cultura. Essa é uma escolha política", completou.

O primeiro-ministro ainda defendeu a retomada das atividades produtivas na França, mesmo com a emergência de novos casos do novo coronavírus. "Não há nada que me permita dizer que a covid-19 diminuiu. O vírus está aqui. Não estamos baixando a guarda, mas temos de conviver com o vírus", declarou.