Luana Piovani diz que Pedro Scooby pintou cabelos dos filhos sem consultá-la: Rezando pra dar tudo certo e minha tolerância multiplicar

26/08/2020 | 08:10



Luana Piovani recentemente postou fotos em que aparece curtindo um momento em família com seus três filhos, Dom, Bem e Liz, frutos de seu relacionamento com Pedro Scooby. O quarteto estava em um parque de Portugal que traz um cenário paradisíaco e, além da beleza do lugar, outro detalhes chamou a atenção dos internautas: as crianças estão loirinhas!

Uma seguidora de Luana escreveu o seguinte:

Gente, eles estão loirinho! Parece até pintado... coisa linda!

Luana, então, respondeu:

Tudo pintado, filha.

Em seguida, algumas pessoas começaram a pedir dicas de como pintar os cabelos do filho e se isso podia mesmo ser feito. Por isso, a youtuber, por fim, quis esclarecer que a ideia não foi dela:

Gente, só esclarecendo, não fui eu, foi o Pedro. Me questionou? Não. Eu não seria contra, mas teria pedido para estar do lado, pois não sei se tinha amônia ou não, enfim, preocupações de quem pinta o cabelo. Mas ele cuidou pra não chegar na raiz e comprou uma tinta tyca [sic]. O colorido não sei como foi, só sei do loiro. Sigo rezando pra dar tudo certo e minha tolerância multiplicar.

Uma internauta ainda apoiou Luana:

Dá impressão que ele [Pedro] quer te testar... não é possível...

Recentemente, Dom, o filho mais velho, anunciou que gostaria de morar com o pai. Lembrando que após um bom tempo de brigas, Luana e Pedro decidiram dividir a criação dos filhos.