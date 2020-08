Ademir Medici

26/08/2020 | 00:01



“Como sempre faço, leio Memória, hoje li sobre a olaria dos Rubino, da qual lembro muito bem. Estudei com a Ruthe Rubino, no (Instituto) João Ramalho.”

Roberto Pelosini, em carinhosa mensagem à Memória: “Esse era o São Bernardo do Campo que eu gostava, por isso que não deixo de ler tuas memórias, que me são muito caras”, complementa, lembrando outra olaria, da qual trataremos nesta semana festiva.

A Semana São Bernardo 2020, tratando das olarias e tijolos raros preservados pelo casal Vicente e Elexina D’Angelo, traz um exemplo bem central, em plena Rua Marechal Deodoro, residência dos Ritucci – da coleção maravilhosa de fotos que <CF160>Memória</CF> recebeu há cinco anos sistematizada pelo professor Mauricio Cecatto.

Em outros álbuns familiares o prezado leitor encontrará mais exemplos de construções com tijolos aparentes: paredes sólidas são testemunhas de uma época, de uma civilização bem nossa.

Olaria de Cesar Magnani. Ficava no chamado bairro dos Alves, atual Pauliceia, propriedade da família Magnani, com o terreno adquirido do coronel Francisco Seckler, que já teve uma olaria na Zona Leste, em São Paulo, com a seguinte estampa nos tijolos: ‘FS’. Coronel Seckler também loteou a Vila São José, em São Caetano.

Os Magnani construíram a primeira casa que deu origem à Vila Pauliceia. Uma das avenidas mais importantes deste bairro recebe o nome de Cesar Magnani. O tijolo que hoje ilustra Memória, da coleção de Vicente D’Angelo, tem o seguinte tamanho: 25,4 x 12 x 6 cm.

Diário há meio século

Quarta-feira, 26 de agosto de 1970 – ano 13, edição 1318 Especial – Veio de longe e encontrou seu destino em São Bernardo. Dirceu Pio, com fotos de Mário Otsubo, narra a história de Derbe Paulo do Nascimento, que cursava o 4º ano da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, em Rudge Ramos, vindo do Espírito Santo. Da reportagem: “Ele sempre caminhou à procura de um ideal, até que achou abertos os portões da Metodista”. São Bernardo – Orquestra Sinfônica de São Paulo fará concerto na Praça Samuel Sabatini, dentro dos festejos de aniversário da cidade. São Caetano – São Caetano anuncia a III Olimpíada Colegial, que terá 2.000 participantes. Futebol – Em Osasco, seleção local 1, Saad 3, com renda destinada a instituição de caridade. Em 26 de agosto de... 1920 – Dr. Gonzaga de Oliveira, médico legista da polícia paulista, vem à região para proceder a uma autópsia. Emenda constitucional aprovada nos Estados Unidos aprova o direito de voto às mulheres. 1935 – Aparecido Sanvidotti nasce na Fazenda Conceição, em São Manoel (São Paulo). Chega a Mauá em 1946. Eleito várias vezes vereador da cidade. Hoje - Dia Internacional da Igualdade da Mulher - Dia Internacional da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão





