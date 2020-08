Tradicional em São Bernardo, Meninos FC completa 85 anos

da Redação



24/08/2020 | 07:11



Uma das associações esportivas mais tradicionais do Grande ABC esta em festa. O Meninos Futebol Clube alcança hoje 85 anos com motivos para comemorar, apesar das restrições impostas pela pandemia do coronavírus. O clube, que leva o nome do antigo Bairro dos Meninos – atual Rudge Ramos em homenagem ao jurista Arthur Rudge da Silva –, segue sendo o orgulho dos moradores da região e vai se modernizando pensando no centenário que bate a porta.

Talvez o grupo de pessoas, presididas por João Chiavaliero, que se reuniu em 1935 em frente ao prédio 18 da Estrada Vergueiro para fundar o Meninos FC, não imaginasse que a associação que nascia ali tivesse tanta história. Quem comanda atualmente o Alviverde e esta em seu terceiro mandato é Jair Silvério, conhecido como Simpson. Apesar de o clube estar fechado, aguardando autorização das autoridades para reabrir, o mandatário comemora a fidelidade dos sócios.

“E triste ver um espaço que esta sempre lotado, com pessoas praticando esportes e reunindo os amigos, fechado por mais de cinco meses. Isso fica ainda mais difícil ao pensar que estaríamos comemorando esses 85 anos com nossa coletividade. Mas fico feliz que os sócios entenderam o momento, mantiveram suas mensalidades em dia, o que possibilitou mantermos o clube em boas condições para recebê-los assim que for autorizado pelas autoridades”, comemora o presidente Simpson.

Atualmente com cerca de 500 sócios ativos, entre títulos individuais e familiares, o Meninos ocupa área de 9 mil metros quadrados no coração do Rudge Ramos.

DESTAQUES

Apesar de ter o futebol no nome, a modalidade não tem mais equipes no clubes desde 1972. Naquele ano, o espaço onde existia o estádio foi cedido à Prefeitura e hoje abriga a Praça dos Meninos. Em troca, o prefeito Aldino Pinotti assinou autorização para que o Meninos tomasse posse das antigas instalações da Retorcedeira Ipiranga, que abriga a sede até hoje.

Uma das modalidades vencedoras nos tempos atuais também e o futebol, mas agora jogado nas mesas. O departamento de futebol de mesa que conta com cerca 30 botonistas, chegou a seis finais estaduais nos últimos sete anos e conquistou três títulos, em 2014, 2015 e 2017. O ano de 2015, aliás, foi o de gala do departamento, que além do Paulista, conquistou o Rio/São Paulo e o Brasileiro de Clubes. Além disso, o capitão da equipe, Mauricio Faccio, conquistou os brasileiros individuais de 2015 e 2016.

Mas não e só o futebol de mesa que enfileira taças para o Alviverde de Rudge Ramos. A bocha, que tem 42 atletas e conta com equipe feminina com oito jogadoras, também vem faturando títulos nos últimos anos. Em 2019, o Meninos levou o titulo estadual e já começou 2020 ganhando o Torneio Início da Federação Paulista de bocha.

“Sem dúvida, aqueles espaços do clube onde ficam a bocha e o futebol de mesa é especial. Eles estão no mesmo ginásio e quem entra ali parece que entende o que é honrar nossa camisa. Os atletas destas modalidades são exemplos para nossa comunidade e, além das vitórias, somos sede das principais competições tanto na bocha quanto no futebol de mesa”, finaliza Simpson.