Com técnico interino, Coritiba vence o Red Bull Bragantino de virada por 2 a 1

23/08/2020 | 18:30



Na espera do técnico Jorginho, contratado na última sexta-feira, e dirigido pelo interino Mozart, o Coritiba conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, neste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela quinta rodada.

Vindo de quatro derrotas seguidas e sem o técnico Eduardo Barroca, o time paranaense somou seus primeiros pontos, mas segue ainda na zona de rebaixamento. O time paulista, com cinco, continua em uma posição intermediária na tabela de classificação.

Armado após a sua primeira vitória em cima do Fluminense por 2 a 1, o Red Bull Bragantino mostrou confiança para tomar as iniciativas ofensivas. No esquema 4-3-3 empurrou o Coritiba para seu campo defensivo. O time paranaense tentou equilibrar as ações reforçando a marcação no meio de campo.

Apesar do maior volume, o time paulista só chegou ao gol aos 44 minutos. Em um contra-ataque, o goleiro Wilson saiu de forma precipitada da grande área e a bola ficou com Alerrandro. Ele passou para Claudinho, que pisou na bola e devolveu na medida para o chute cruzado do atacante.

Mas no lance seguinte, o zagueiro Fabrício Bruno também se precipitou ao empurrar Sassá pelas costas e cometer pênalti. Além disso, acabou expulso porque o atacante do Coritiba ia em direção ao gol. Na cobrança, com paradinha, Sabino bateu no canto e empatou aos 48 minutos.

Na volta do intervalo, o Red Bull Bragantino apresentou o zagueiro Ligger no lugar do atacante Morato. Uma mudança para restabelecer o sistema de marcação. Aos três minutos, outro problema para o time da casa. Alerrandro caiu e deslocou o ombro, precisando sair para a entrada de Lucas Evangelista.

O Coritiba aproveitou o momento de desatenção para virar o placar. William Matheus desceu pelo lado esquerdo e levantou a bola do outro lado. Robson bateu de primeira e cruzado no canto direito de Cleiton aos sete minutos. Aos 19, Neilton desperdiçou a chance de ampliar quando apareceu na frente de Cleiton, mas o goleiro fez o bloqueio.

Nesta altura, o Coritiba tinha mais consciência em campo, marcando bem um adversário enfraquecido e ainda tentando chegar à frente. Aos 25 minutos, Sabino marcou de cabeça, mas o gol acabou anulado com auxílio do VAR, em um lance realmente duvidoso. Sem poder ofensivo, o Red Bull Bragantino não reagiu.

Os dois times vão ter uma semana de folga. O Red Bull Bragantino vai jogar no sábado, às 21 horas, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, em Fortaleza. O Coritiba vai receber o Sport no domingo, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 x 2 CORITIBA

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Weverson); Ricardo Ryller, Matheus Jesus (Luis Phelipe) e Claudinho (Robinho); Artur, Alerrandro (Lucas Evangelista) e Morato (Ligger). Técnico: Felipe Conceição.

CORITIBA - Wilson; Patrick Vieira (Jonathan), Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Bueno, Matheus Galdezani (Rodolfo Filemon) e Matheus Bueno (Luiz Henrique); Robson (Wellissol), Sassá (Igor Jesus) e Neílton. Técnico: Mozart (interino).

GOLS - Alerrandro, aos 44, e Sabino (pênalti), aos 48 minutos do primeiro tempo; Robson, aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Matheus Jesus (Red Bull Bragantino).

CARTÃO VERMELHO - Fabrício Bruno (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).