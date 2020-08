Paris Hilton fala sobre abusos que sofria em colégio interno: Me sentia como uma prisioneira

23/08/2020 | 18:10



Em setembro, Paris Hilton vai estrear seu documentário This is Paris, que dará detalhes sobre segredos de sua vida, inclusive sobre os abusos que sofreu, mas ela acabou abordando o trauma algumas semanas antes em uma entrevista para a revista People, divulgada no último sábado, dia 22.

A socialite contou que durante a adolescência seus pais eram muito rígidos, o que causou o efeito contrário, e ela passou a adotar um comportamento rebelde, frequentando constantemente baladas e festas.

Para tentar corrigir a situação, Rick e Kathy matricularam a filha de 17 anos de idade em diversos colégios internos. O pior deles foi o Provo Canyon School, no estado de Utah, nos Estados Unidos, onde ela ficou por 11 meses.

Paris afirmou para a publicação que os abusos eram diários, uma tortura contínua, que consistia em gritos e violência física.

- Os funcionários diziam coisas terríveis. Eles estavam sempre me fazendo sentir mal comigo mesma e me intimidando. Acho que era o objetivo deles nos derrubar. E eles eram fisicamente abusivos, nos batendo e estrangulando. Eles queriam que as crianças tivessem medo, então ficaríamos com muito medo de desobedecê-los, desabafou.

O incidente, ocorrido nos anos 90, fez com que a loira sofresse muito:

- Eu estava tendo ataques de pânico e chorando todos os dias. Estava tão infeliz. Me sentia como uma prisioneira e odiava a vida.

O contato com a família era extremamente limitado. Por isso, os pais da famosa não sabiam o que estava acontecendo e ela, por vergonha, preferiu manter tudo em segredo por anos.

A norte-americana pretende criar uma consciência sobre o quão negativo são esses tipos de colégio, que ainda hoje fazem uso da violência como forma de corrigir comportamentos.

O internato não quis se manifestar sobre as acusações.

This is Paris estreia em 14 de setembro no YouTube.