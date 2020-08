Com Otero, Corinthians faz treino antes de enfrentar o Fortaleza pelo Brasileirão

23/08/2020 | 15:47



Após dois dias de folga, o elenco do Corinthians se reapresentou neste final de semana e deu prosseguimento, neste domingo, à preparação para receber o Fortaleza pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece na próxima quarta-feira, na Arena Corinthians, em São Paulo, às 21h30. Na atividade deste domingo, o técnico Tiago Nunes realizou um trabalho técnico-tático de passes com os atletas.

Depois, o treinador comandou um coletivo no CT Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo. O comandante alvinegro orientou bastante os jogadores e deu instruções de posicionamento para o time. A equipe também realizou finalizações para calibrar a pontaria e teve o reforço do meia-atacante Romulo Otero. O venezuelano participou normalmente do treino e deve ser anunciado oficialmente em breve. É possível que ele atue contra o Fortaleza.

Contra a equipe cearense, o Corinthians busca a sua segunda vitória na competição. Na rodada passada venceu o Coritiba por 3 a 1, em casa. Antes, o clube alvinegro empatou sem gols contra o Grêmio, em Porto Alegre, e perdeu para o Atlético-MG por 3 a 2, em Belo Horizonte.

O time de São Paulo não jogou diante do Atlético Goianiense na primeira rodada pois a disputa foi adiada em função da final do Campeonato Paulista, perdida para o Palmeiras na disputa de pênaltis. O confronto contra os goianos ocorrerá no dia 1.º de outubro, na Arena Corinthians.

Após enfrentar o Fortaleza, o Corinthians volta a campo no outro domingo, dia 30, para disputar o seu primeiro clássico neste Brasileirão. A partida é contra o São Paulo, às 11 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

JANDERSON NO ATLÉTICO-GO - Neste final de semana, por meio de nota oficial, o clube paulista oficializou o empréstimo do atacante Janderson ao Atlético Goianiense. Revelado nas categorias de base do Corinthians, o atleta jogou em 38 partidas como profissional e anotou três gols.

De acordo com o time de São Paulo, o atacante de 21 anos tem retorno previsto após o término do Brasileirão, em fevereiro de 2021, e não poderá atuar contra o Corinthians enquanto estiver emprestado.