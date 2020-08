Esposa de Belo, Gracyanne Barbosa revela que seu pai está com câncer de próstata: - Momento muito delicado

22/08/2020 | 15:11



Gracyanne Barbosa está passando por um momento bem conturbado com sua família: seu pai, Elias Barbosa está com câncer de próstata. Aos 69 anos de idade, o aposentado está morando em Barretos, interior de São Paulo, onde está fazendo o tratamento contra a doença.

Para o jornal Extra, a esposa de Belo deu mais detalhes sobre a doença do pai e disse que tem se revezado com sua irmã para tomar conta de Elias.

- Estou num momento muito delicado com o meu pai. Descobrimos que ele está com câncer de próstata e ele começou a fazer o tratamento no Hospital do Câncer de Barretos, em São Paulo. É uma unidade de referência para este tipo de doença e é lá que ele tem feito as sessões de radioterapia. Ao todo já foram 14. Meu pai não pode viajar. Então, ele tem ficado direto lá em Barretos. Eu estou ficando aqui no Rio, mas eu vou para lá para ficar com ele toda semana. Fico de três a quatro dias e minha irmã fica os outros e a gente se reveza. Quando terminarem as sessões ele vai ficar comigo na minha casa do Rio.

Em 9 de agosto, no Dia dos Pais, Gracyanne postou uma declaração para o pai e disse estar rezando por sua recuperação:

Papai Elias, um homem do bem, trabalhador, divertido, aquele que todo mundo ama e quer por perto. Obrigada por ser meu primeiro amigo e pela maninha maravilhosa que me deu. Deus sabe de todas as coisas, é Ele que o mantém firme e forte, peço a Ele, que restaure sua saúde, continue iluminando a sua vida, seu caminho e renove a cada dia, sua fé! Te amo e sei que logo estaremos comemorando a sua vitória!