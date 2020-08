Rafa Kalimann ganha flores e internautas suspeitam de namoro entre ex-BBB e Daniel Caon: Já quero fotos desse casal

22/08/2020 | 14:10



Será que Rafa Kalimann está comprometida? Após admitir que está conhecendo melhor o compositor Daniel Caon, que participou da Casa de Vidro do BBB20 e com quem ela já viveu um affair no passado, a influenciadora deixou os internautas intrigados após revelar que havia recebido flores!

No Instagram Stories, Rafa postou neste sábado, dia 22, que havia recebido um buquê de rosas vermelhas. Ela ainda escreveu no clique:

Acordei da forma mais linda do mundo.

Já em outra foto, mostrando os detalhes do buquê, Rafa escreveu a data do dia, 22, junto com um emoji de coração.

Após o post, muitos internautas começaram a especular que Rafa tenha sido pedida em namoro por Daniel. Enquanto algumas pessoas acreditavam que o pedido aconteceu neste sábado, outras acharam que na verdade eles já estariam comemorando o primeiro mês de relacionamento, e por isso a influenciadora escreveu a data em seu post.

Os internautas também já mostraram que estão torcendo pelo casal. Uma pessoa, por exemplo, escreveu:

Já quero fotos desse casal logo!

Já outra seguidora postou:

Só sei que é assim que mulheres devem ser tratadas, se referindo ao buquê de flores.

Será que está rolando algo entre os dois?

Globo

Rafa Kalimann é a mais nova contratada da Rede Globo. No entanto, parece que a influenciadora não tem nenhum projeto já encaminhado na emissora.

Durante uma sessão de perguntas e respostas nos Stories, Rafa confirmou que ainda não está rolando nenhum projeto de novela na Globo.