Após fim de contrato com Rede Globo, Vera Fischer estará em nova novela, diz colunista

22/08/2020 | 14:10



Em junho deste ano, veio a público que Vera Fischer teve seu contrato fixo com a Rede Globo finalizado após 43 anos, só que, aparentemente, a emissora não desistiu completamente dela para os trabalhos, apesar dos rumores sobre seu comportamento difícil.

De acordo com as informações da colunista Patricia Kogut, a atriz está sendo cotada para uma personagem divertida e charmosa, mas que fará maldades, na próxima novela de João Emanuel Carneiro, divulgada pelo jornalista Flávio Ricco com o título de Olho por Olho.

Vera disse recentemente que não se incomodava com a nova política de vínculos adotada pela empresa, uma vez que isso abriria espaço para mais possibilidades, como no teatro e no cinema.

A estreia do folhetim está prevista para o segundo semestre de 2021.