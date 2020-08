Homenagem a padre Rubens vira confusão

Raphael Rocha



A região da Vila Palmares é um reduto da família Zacarias em Santo André. Diante das expressivas votações do hoje vice-prefeito Luiz Zacarias (PTB) no local, o reduto ficou conhecido como ‘Zacarolândia’. Mas, em 2016, outra figura conseguiu atrair os votos do bairro: Fábio Lopes (Cidadania). Zacarias, alçado à condição de vice do prefeito Paulo Serra (PSDB), emplacou o filho Lucas Zacarias (PTB) como vereador. E, nesta semana, a guerra fria política na Vila Palmares ficou pública. Padre Rubens Chasseraux é, de longe, uma das figuras mais emblemáticas do bairro. Morreu em outubro, aos 80 anos. Lucas e Fábio correram para homenageá-lo. Lucas queria trocar o nome da Praça Leonildo Nalli para Rubens Chasseraux. Fábio Lopes sugeriu a denominação a uma área verde na Avenida Carlos Gomes. Depois, Lucas trocou a praça: em vez da Leonildo Nalli, quis trocar a denominação da Praça Palmares. A proposta de Fábio Lopes foi aprovada na semana passada. A de Lucas, entrou em votação nesta semana, causando confusão. Houve mal-estar entre os pares, principalmente depois que a assessoria jurídica da casa alertou que, aprovados os projetos, um dos dois seria vetado pelo prefeito por conflito de objeto. A discussão terminou sem solução, por ora.

Resposta

Em Diadema, o ex-vereador e ex-prefeiturável Vaguinho do Conselho (Solidariedade) entrou em contato com a coluna para garantir que não foi trabalhar no governo de São Caetano, diferentemente do que mostrou nota ontem. Ele esteve, até junho de 2018, como assessor parlamentar especial na liderança do PRB, atual Republicanos, sua antiga sigla – partido pelo qual, em 2016, concorreu à Prefeitura de Diadema.

No escuro

Durante a sessão de ontem na Câmara de São Bernardo, chamou atenção uma reunião feita por integrantes da comissão de meio ambiente da casa. Presidente do bloco, Gordo da Adega (Republicanos) subiu o tom, dizendo que nunca é informado sobre os passos da comissão, que não recebe orientação de como prosseguir. Ele não escondeu a chateação pelo fato de o trabalho da comissão ser oficialmente questionado pela Oscip Centro Vivo, que acompanha os desdobramentos da instalação do supermercado Bem Barato em área verde que chegou a ser da antiga Fiação e Tecelagem Tognato, no Centro.

Automóveis

A Nevada, empresa locadora de veículos para a Câmara de São Bernardo, entregou nesta semana os carros para os 28 gabinetes, para o escritório da presidência e para o setor administrativo. Serão 28 Volkswagen Gol, pretos, uma Spin para a administração e um GM Cruze para a presidência. A questão dos automóveis sempre é polêmica na cidade. A última foi sobre os QQ Cherys escolhidos pelo vereador Pery Cartola (PSDB), ex-presidente da casa. Ele alegou economia no contrato, mas durante dois anos ouviu reclamações de todos os lados.

CPI – 1

A CPI das Quarteirizações na Assembleia Legislativa aprovou ontem três requerimentos de autoria do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral em São Caetano, para avanço da investigação do contrato firmado entre a Fundação Osesp e o governo do Estado, para manutenção da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, da Sala São Paulo, do Coro da Osesp, dos coros infantil e juvenil da Osesp, da Academia da Osesp, da Editora Criadores do Brasil e do Centro de Documentação Musical Maestro Eleazar de Carvalho.

CPI – 2

“No começo das oitivas, o presidente do TCE (Tribunal de Contas do Estado, Edgard Camargo Rodrigues) nos apontou que poderiam existir processos de quarteirização na área da cultura e não apenas na área da saúde, que concentra os principais convênios firmados entre o Estado e o terceiro setor. Por isso, achamos importante conhecer mais alguns detalhes relacionados à fundação, um dos órgãos mais importantes de cultura de São Paulo, para entender como funciona o contrato que eles possuem e também da Secretaria de Cultura”, sustentou Thiago Auricchio.