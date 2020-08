Após internação por mal-estar, Neusa Borges encontra-se lúcida e orientada

19/08/2020 | 12:10



Na última terça-feira, dia 18, Neusa Borges foi internada no Hospital Geral Roberto Santos, da rede pública de saúde, em Salvador, na Bahia. De acordo com uma nota da assessoria de imprensa, o quadro clínico da atriz seria de mal-estar.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, o hospital emitiu um comunicado oficial no qual afirma que Neusa deu entrada na unidade médica com fortes dores e que foram realizados diversos exames diagnósticos, descartando a ocorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), mas detectando hérnias de disco na coluna da atriz. A colunista diz ainda que, de acordo com o comunicado, Neusa está medicada e deve receber alta na próxima sexta-feira, dia 21:

Devido às fortes dores relatadas pela paciente, foi necessária administração de morfina. Neusa, desde a sua chegada, encontra-se lúcida e orientada

O trabalho mais recente de Neusa na televisão foi como Bernadete na série Auto Posto, do canal Comedy Central. Atualmente, a atriz de 79 anos de idade pode ser vista na Record, que está reprisando a novela Escrava Mãe, na qual Neusa interpreta Mãe Quitéria.