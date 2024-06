Ben Affleck estaria sofrendo de tristeza aguda e amigos temem recaída no alcoolismo

Parece que a crise no casamento com Jennifer Lopez está mexendo com o emocional de Ben Affleck. Isso porque amigos do ator de Hollywood revelaram ao DailyMail, que ele está passando por uma tristeza aguda e ainda temem que ele volte a sofrer problemas com alcoolismo.

Affleck lutou décadas contra o vício em álcool e em jogo. Inclusive, para quem não se lembra, ele estaria vivendo separadamente da esposa desde maio e a mansão de 324 milhões de reais onde eles moravam está à venda.

- Ouvi dizer que ele está bebendo. Ele está cheio de demônios ? uma pessoa realmente perturbada, disse um dos amigos ao veículo britânico.

Outra fonte do jornal concordou e revelou a angústia dos amigos de Ben:

- Eu o vi com os olhos vidrados e isso é uma verdadeira preocupação para todos que se importam com ele.