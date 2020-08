Obituário - 17 de agosto de 2020

Ademir Medici



17/08/2020 | 10:41



Anibal Blanco da Costa

(Petrópolis, Rio de Janeiro, 9-12-1947 – São Caetano, 17-7-2020)

O advogado Anibal Blanco da Costa construiu uma história profissional atuando para grandes empresas de São Bernardo, onde tinha escritório. Área empresarial era a sua especialidade, aperfeiçoada a cada dia ao longo de 33 anos na região – residia em Santo André.

Aqui chegou em 1987, quando funda a Assecon Assessoria e Consultoria Empresarial. “Foi um exemplo de cidadão e notável advogado. Benfeitor, idealista e visionário. Sabia contrastar seu espírito contestador com o lado humano”, comenta a esposa, Silvia Vivian Conde.

Anibal Blanco da Costa era filho de Waldyr Blanco da Costa e Néria Mesquita da Costa. Parte aos 72 anos. Foi cremado no Jardim da Colina. Deixa esposa, o filho Luiz Gabriel da Costa e a irmã Regina Coeli Blanco da Costa. A missa pelos 30 dias de falecimento será realizada dia 20, às 19h30, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Vila Marlene, em São Bernardo.

Crédito da foto: Álbum pessoal

DR. ANIBAL. Uma carreira profissional de 33 anos na região



Maria Inês de Oliveira

(Santo André, 22-11-1947 – 14-8-2020)

De apelido familiar “Neis”, Maria Inês de Oliveira descende de uma das mais antigas famílias do Grande ABC. O tronco dos Oliveira, do bairro Piraporinha, já aqui estava nos tempos da Freguesia de São Bernardo, distrito criado no início do século XIX.

Filha de Benedito de Oliveira e Matilde Pinheiro de Oliveira, Maria Inês residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Parte aos 72 anos. Foi sepultada no Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo, setor da Irmandade do Santíssimo Sacramento.

Crédito da foto: álbum familiar

MARIA INÊS. Em 1967, aos 20 anos: descendente de antiga família de Piraporinha

SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 14 de agosto

Amélia Faccim Mazaro, 92. Natural de Mirassol (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 14, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 15 de agosto

Joana Custódio, 92. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Oscarino Thomaz, 86. Natural de Guanambi (Bahia). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Benedito dos Santos, 83. Natural de Cajueiro (Alagoas). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 15. Vale dos Pinheirais.

Antonio Menezes, 82. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Carmelita Silva Barbosa, 77. Natural do Distrito da Saúde, em São Paulo, Capital. Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 15, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maria Luiza de Simas Bortoleti, 77. Natural de Bragança Paulista. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

João Vicentini Neto, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 15. Memorial Phoenix.

Sibelia Apaecida Afonso, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Marek, em Sano André. Telefonista. Dia 16. Memorial Planalto.

Teresa Vicente Freitas, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Ednaldo Ferreira da Silva, 50. Natural de Jupi (Pernambuco). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, dia 10 de agosto

Carlos Alfredo Silva, 55. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, terça-feira, dia 11 de agosto

Renato Teixeira, 68. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 11 de agosto. Cemitério de Vila Euclides.

Luciana Ferreira da Silva, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, quinta-feira, dia 13 de agosto

Paulo Agrion, 90. Natural de Guariba (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Heitor Megias, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila das Mercês, em São Paulo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Ana Maria Carloni Figueiredo, 73. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Laura Inês Igov Orphali, 66. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.



São Bernardo, sexta-feira, dia 14 de agosto

João Marsi Filho, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Rudge Ramos. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sábado, dia 15 de agosto

Maria Ivone Miranda, 81. Natural de Taubaté (São Paulo). Residia no bairro Boqueirão, em Praia Grande (São Paulo). Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Neuza Leiko Kimura, 65. Natural de Iguaraçu (Paraná). Residia no bairro Alto da Serra, em São Roque (São Paulo). Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Catharina Jansen Marin, 12. Natural de Santo André. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



D I A D E M A

Diadema, sexta-feira, dia 15 de agosto

Petronilia Maria de Souza, 95. Natural de Juramento (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 15, em Santo Andr[e, Jardim da Colina.

Ilda de Jesus Barbosa Rodrigues Panetta, 67. Natural de Portugal. Residia no Centro de Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Célia Maria Oliveira, 67. Natural de Salvador (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Raquel Gomes da Silva, 50. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Itapura, em São Paulo, Capital. Cuidadora de idosos. Dia 15, em Santo André. Vale da Paz.



M A U Á

Mauá, sexta-feira, dia 14 de agosto

Fugêncio Cordeiro Neto, 87. Natural de Poções (Bahia). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

José Gomes dos Santos, 81. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Duílio Siqueira, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Maria da Silva Santos, 73. Natural de Duartina (São Paulo). Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Cícera de Oliveira Pazelli, 71. Natural de Anadia (Minas Gerais). Residia na Vila Emílio, em Mauá. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Josino Marques, 65. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Josemeire Souza da Silva, 43. Natural do Jardim Nova Mauá, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Vanderlei de Andrade Fernandes, 37. Natural de Mauá. Residia no Recanto Vital Brasil, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 15 de agosto

Maria de Lurdes Rosa, 88. Natural de Capela (Sergipe). Residia no Jardim Bom Recanto, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Benedita Soares da Silva, 82. Natural do Pilar (Alagoas). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Adilson Piccinato, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 15, em Santo André. Cemitério Parque do Grande ABC.