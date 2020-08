Rodrigo Faro cutuca Silvio Santos: 'Ganhando uma fortuna às minhas custas'

17/08/2020 | 10:11



Eita! No último domingo, dia 16, Rodrigo Faro deu uma alfinetada em Silvio Santos durante o seu programa, Hora do Faro, da TV Record. Durante a atração, o apresentador mandou um recado e disse que o veterano estava ganhando dinheiro às custas dele por causa do perfume de Faro da marca Jequiti, que pertence a Silvio Santos.

Isso aconteceu durante o quadro Invasão do Faro que conta com uma paródia do Roda a Roda, um game show do SBT em que as pessoas ganham dinheiro. O quadro de Faro, inclusive, conta com o Silvio Prantos, personagem que imita os trejeitos e a voz do veterano da TV, mas, nesse caso, Silvio tira dinheiro de fãs, ao invés de ajudá-los!

Os convidados da vez eram Marília Cecília e Rodolfo que estavam mostrando a sua mansão para Faro. Durante o tour pela casa, o apresentador pedia para que o casal encontrasse objetos. Caso eles achassem, uma fã ganharia dinheiro. Caso contrário, Silvio Prantos girava a roleta e a fã podia perder dinheiro.

Em determinado momento, Marília Cecília estava falando sobre que algo irritante que o seu marido faz é deixar a louça cheirando mal. Nisso, Silvio Prantos disse:

- É só passar o perfume do Rodrigo. Fica uma maravilha.

Faro, então, vai em direção ao personagem e alfineta:

- Você está querendo vender o meu perfume no meu programa? Você já está ganhando uma fortuna às minhas custas com o meu perfume.

Além de fazer propaganda de seu perfume, Faro aproveitou para dar aquela cutucada!