Marília Mendonça e Murilo Huff celebram juntos os oito meses de vida do filho, Léo

17/08/2020 | 10:10



No último domingo, dia 16, Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff completou oito meses de idade! Para não deixar a data passar em branco, os papais organizaram uma pequena celebração para o pequeno. Por meio de seu Stories, a sertaneja, que recentemente se envolveu em uma polêmica e tanto, comemorou:

- Hoje é dia do mêsversário do amor da minha vida!

Em seguida, ela mostrou a decoração da festinha que teve como tema o fundo do mar.

Ainda no Stories, Marília fez uma declaração ao pequeno:

Parabéns, amor da nossa vida. Fazem oito meses que eu realmente comecei a viver.

Murilo publicou a foto em família em seu Instagram e disse:

Oito meses do nosso gordim, junto com o emoji de coração.

Além disso, no Stories, mostrou o pequeno tentando ficar em pé e escreveu:

Oito meses do amor da minha vida... cada dia um orgulho diferente.

Fofos, né?

Lembrando que, mesmo após o fim do namoro, anunciado no final de julho, ambos têm mostrado que se dão bem. O casal havia terminado o relacionamento sob rumores de traição - que logo foram negados pela própria Marília. Desde então, além de se reunirem por causa de Léo, Murilo ainda fez uma declaração e tanto para a ex no dia do aniversário dela.