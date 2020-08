Atila, Donisete e Vanessa reeditam disputa de 2012

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



17/08/2020 | 00:01



O cenário pré-eleitoral de Mauá indica que a disputa eleitoral de 2012 pode ser reeditada entre o hoje prefeito Atila Jacomussi (PSB), que brigará pela reeleição, o ex-prefeito Donisete Braga (PDT) e a ex-deputada estadual Vanessa Damo (MDB). Oito anos depois de protagonizarem a corrida pela Prefeitura de Mauá, o trio pode voltar a brigar pela cadeira em novembro.

Embora o quadro atual seja diferente daquela época, quando os três possuíam mandato, fatores que ocorreram naquela eleição contribuíram para o atual cenário político da cidade, que recentemente passou por sérias crises política e financeira.

Há oito anos, Donisete e Vanessa eram deputados estaduais e polarizaram a disputa. Hoje prefeito e único com mandato entre os três, Atila era vereador na ocasião e ficou em terceiro lugar – recebeu menos do que a metade dos votos de Vanessa, que ficou em segundo. Na fase derradeira do pleito, Atila fechou apoio a Donisete em troca do comando da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá) – o então petista venceu aquela eleição. Foi a partir dessa indicação que o hoje prefeito conseguiu asfaltar seu projeto político e, em 2014, foi eleito deputado estadual a contragosto do governo Donisete Braga.

No caso de Vanessa, então deputada, foi naquele ano que a emedebista cometeu os deslizes que levaram à cassação de seu mandato na Assembleia o que, consequentemente, a deixaria inelegível até este ano. Em 2016, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) cassou Vanessa e a condenou por crime eleitoral por propaganda negativa naquele pleito – distribuiu panfletos apócrifos contra Donisete. Por causa da situação jurídica, Vanessa ficou de fora da disputa de quatro anos atrás e decidiu apoiar Atila, que venceu Donisete no segundo turno. Afastada da política nos últimos anos, Vanessa foi substituída nesse período pela mãe, a vice-prefeita Alaíde Damo (MDB), que chegou a governar a cidade por três ocasiões – assumiu o Paço com as duas prisões de Atila e, depois, com o impeachment.