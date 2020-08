Pecuária em Santo André

Ademir Medici



17/08/2020 | 07:00



Quem descobriu o coronel Agenor de Camargo foi a pesquisadora Claudia Ferreira, que está participando da trilogia inaugurada ontem aqui em Memória. Coronel Agenor foi capa da revista O Criador Paulista, publicação do governo estadual. Ele está na edição número 78, ano VIII, de outubro de 1913.

A reportagem visitou Santo André. Esteve no então bairro rural do Ipiranguinha. E tirou as fotos que hoje ilustram Memória.

Naquele tempo, Agenor de Camargo era um dos grandes fornecedores de leite da cidade. Servia o mercado da região e despachava o produto para Santos e São Paulo, de trem.

Falamos de Agenor de Camargo nas duas edições do Almanaque dos Vereadores (1996 e 2008, editadas pela Câmara Municipal de Santo André. E agora temos estas raras ilustrações. Gratidão, Claudia.

EMPREENDEDOR

Agenor de Camargo (Tietê, São Paulo, 15-12-1871 – Santos, 17-8-1931). Coronel da Guarda Nacional. Vereador e presidente da Câmara Municipal de São Bernardo entre 1899 e 1901.

Como homem de confiança do coronel Justiniano José Seabra – o Coronel Seabra que dá nome à rua que começa no Ipiranguinha –, Agenor de Camargo administrou a primeira grande indústria da cidade, a Silva, Seabra e Cia, a Ipiranguinha.

No início do século XX, Agenor de Camargo loteou a Vila Alzira, que homenageia sua mulher, Alzira Seabra de Camargo, filha do coronel Seabra.

Agenor e Alzira tiveram três filhos, um dos quais, com o mesmo nome do pai, por volta de 1930 loteou a Vila Camargo, em São Bernardo, formada por chácaras e, depois, desmembrada com os nomes de Vila Antonieta, Jardim Orlandina e Vila Vivaldi, todas em Rudge Ramos.

Diário há meio século...

Domingo, 16 de agosto de 1970 – ano 13, edição 1311

Ribeirão Pires – Realizava-se a Feira da Bondade, no Ribeirão Pires FC, em benefício da Apae.

São Caetano – Jornalista Hermano Pini Filho, editor de Economia do Diário, era o mais novo conselheiro da Delegacia do Ciesp, em São Caetano. Representava a indústria Pan.

Esportes – Seleção Brasileira de Voleibol Feminino treinava no Ginásio Pedro Dell’Antonia, em Santo André, preparando-se para jogos em Turim, na Itália, e em Sofia, na Bulgária.

Cultura & Lazer – Prefeitura de Santo André promovia exposição de afrescos e ícones medievais iugoslavos dos séculos X e XI.

Em 17 de agosto de ...

1875 – Dom Pedro II e comitiva viajam de trem entre Santos e São Paulo, passando pelo Grande ABC e sendo saudados em todas as estações, inclusive nas três estações locais: Alto da Serra (Paranapiacaba), Rio Grande (da Serra) e São Bernardo (Santo André).

1930 – Lançada a pedra fundamental da igreja Sagrada Família, em São Caetano, a Matriz Nova.

Mais dez reservistas aprovados em Santo André: Pedro Peatalo Pastorelli, Plínio Ribeiro Arantes, Rodolpho Walther, Rinaldi Vitturi, Raphael Bonomastro, Romão Justo Filho, Rosendo Franco, Ramiro Ramos, Sylvio Humberto Novella, Turibio Pereira.<EM>

