Chrissy Teigen revela como descobriu que estava grávida pela terceira vez: Fiquei apavorada

16/08/2020 | 14:11



Chrissy Teigen foi bastante honesta com seus seguidores no Twitter ao contar a história por trás da descoberta da gestação de seu terceiro herdeiro. A modelo, que declarou publicamente que estava grávida na última quinta-feira, dia 13, decidiu, no dia seguinte, explicar que a notícia foi uma surpresa para todos.

A companheira de John Legend foi questionada por uma internauta se ela já não sabia que esperava um bebê quando fez uma cirurgia para retirar o silicone de seus seios, em junho deste ano, já que a preparação para o procedimento inclui um teste de gravidez.

Foi então que a artista respondeu que, realmente, uma avaliação foi realizada, mas o resultado foi um falso negativo. A confirmação só veio no dia 19 de junho, quando seu esposo estava lançando o seu mais novo álbum, Bigger Love.

Por mais que há muitos anos a autora esperasse um resultado positivo, porque ela nunca conseguiu ficar grávida naturalmente - seus dois filhos são frutos de uma fertilização in vitro -, sua reação, no entanto, foi ficar apavorada. A razão disso é que não se deve operar os seios enquanto se é uma gestante.

O que eles dizem com tanta frequência pode ser verdade: quando você desiste de tentar, a vida tem um jeito de te surpreender. Para resumir, meus seios doem, escreveu Chrissy.

Após diversas consultas médicas, parece que não haverá problemas de saúde.

Que bom que deu tudo certo, né?