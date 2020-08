Diadema inicia licitação para reformar HM

Júnior Carvalho

15/08/2020 | 00:01



O governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), colocou na rua licitação para reformar o HM (Hospital Municipal), em Piraporinha. A iniciativa ocorre em meio ao impasse que a gestão verde vem enfrentando para conseguir tirar do papel promessa de implementar hospital de campanha na cidade, com recursos do governo do Estado, para atender pacientes de Covid-19.



O governo Lauro decidiu reformar todo o sétimo andar do HM. Pelo edital, o setor abrigará 19 leitos de UTI para absorver a demanda da pandemia. O Paço diademense estima gastar R$ 748,5 mil com as intervenções e o prazo para que as obras sejam concluídas é de dois meses. Todo o projeto será custeado com recursos próprios da Prefeitura.



Lauro vem tentando emplacar hospital de campanha em Diadema há quatro meses. O verde anunciou ainda em abril a intenção de transformar o segundo andar do Quarteirão da Saúde, hoje ocioso, em unidade exclusiva para pacientes de Covid-19. O verde, porém, apostou em investimento do Palácio dos Bandeirantes para cumprir a promessa. De lá para cá, nada avançou.



Em junho, o governo Lauro chegou a conseguir com que o secretário Marco Vinholi (PSDB, Desenvolvimento Regional) prometesse visita à cidade para avaliar as condições do local onde seria instalado o hospital de campanha. A visita, porém, foi cancelada e nada mais se falou sobre o projeto. Ao fazer a promessa, Lauro chegou a projetar a abertura de 103 novos leitos, entre UTI e enfermaria.



Atualmente, o HM é o principal equipamento na cidade a tratar de pacientes com Covid-19. Arcaico e com problemas de infraestrutura, o hospital não passava por reformas porque, segundo a Prefeitura, o prédio pertencia ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). No ano passado, o Diário revelou que o órgão anunciou que transferiria a titularidade do imóvel à União que, por sua vez, reconheceu que poderia repassá-lo à municipalidade. Questionado, o governo Lauro não informou se o prédio foi doado de fato à cidade. “A reforma realiza-se em caráter de urgência visando a ampliação de leitos de UTI”, afirmou a administração, por meio de nota.