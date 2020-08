Internautas surtam com possível sumiço da boneca amaldiçoada, Annabelle

14/08/2020 | 12:11



Uma notícia inusitada tomou conta do Twitter! Um rumor havia indicado que a boneca Annabelle havia fugido do Museu dos Ocultos Warren, em Connecticut, nos Estados Unidos, onde estava exposta. A notícia pode ter ganhado força após a Waner Bros., responsável pelo longa, publicar um vídeo em que brinca sobre o tédio da boneca durante a pandemia do coronavírus. No registro, ela aparece de máscara e andando em um carrinho de golfe pelos estúdios da Warner, além de outras atividades.

Os internautas logo postaram diversos memes para brincar com esse possível sumiço:

O cara que vai todo dia limpar o museu vendo que a Annabelle sumiu.

Vem aí... Annabelle 4, o filme é 20D, e você vê ela pessoalmente.

De onde tiraram a informação de que a Anabelle FUGIU da caixa de vidro? Que isso gente, eu tava indo dormir!

Eu vendo o pessoal fazendo memes com a Annabelle me segurando pra não rir com medo de ser a próxima vítima.

Lembrando que a boneca ganhou três filmes: Annabelle, de 2014,

Annabelle 2: A Criação do Mal, de 2017, e Annabelle 3 - De Volta Para Casa, de 2019. A trilogia é inspirada em uma boneca de verdade que está fechada, dentro de uma caixa de vidro, no museu que pertenceu ao casal Ed e Lorraine Warren, que foram investigadores paranormais. Eita!