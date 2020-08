Rentabilidade do FGTS incide só sobre saldo de dezembro de 2019

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



13/08/2020 | 00:10



A rentabilidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aumentou de 3% para 4,9% ao ano. Porém, a data de corte para receber a remuneração é o saldo existente nas contas do trabalhador em 31 de dezembro de 2019, ou seja, incide sobre o montante que estava depositado no fim do ano passado, de acordo com a Caixa.

“A respeito do lucro do FGTS, só quem vai ter direito é quem possuía dinheiro na conta do fundo até 31 de dezembro de 2019, porque o lucro depende dos depósitos em conta. Então, quem retirou os valores antes desse período não tem direito”, explicou a advogada trabalhista do escritório Mauro Menezes & Advogados, Cíntia Fernandes.

Dessa maneira, se um trabalhador efetuou o saque do fundo em novembro, e em 31 de dezembro não havia recursos, não haverá a remuneração. Agora, se a retirada foi feita neste ano, será feita a correção dos valores, com base no total que havia no último dia do ano. A Caixa anunciou que vai depositar parte do resultado do fundo de 2019, montante de R$ 7,5 bilhões, nas contas dos trabalhadores, no dia 31.