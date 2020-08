São Caetano é vigiada 24 horas

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



12/08/2020 | 00:01



São Caetano inaugurou ontem o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), que está equipado com 352 câmeras de monitoramento, sendo 220 instaladas recentemente. A estrutura faz da cidade a mais vigiada do Brasil, com um aparelho a cada grupo de 727 habitantes. As imagens serão monitoradas 24 horas por dia por 48 profissionais que ficam no CCO (Centro de Controle de Operações), no bairro Cerâmica.



O equipamento, que começou a operar há duas semanas em período de teste, foi lançado ontem pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), que destacou que a inteligência policial foi determinante para escolher os pontos onde ficariam as câmeras. O investimento foi de R$ 15 milhões por dois anos. “Cumprimos um compromisso que assumimos em 2016 que era a entrega desse centro de gerenciamento. As equipes vão trazer, além de segurança, qualidade de vida aos moradores de São Caetano”, comentou Auricchio.



Além de equipe especializada em monitoramento – de empresa terceirizada que realiza o serviço do CCO –, o parque tecnológico conta ainda com o olhar afiado de um policial militar, dois guardas de trânsito, dois agentes da Defesa Civil e dois GCMs (Guardas-Civis Municipais), que auxiliarão no controle. O intuito é que, com a união dos profissionais de segurança, a cidade possa reforçar ainda mais a sensação de conforto da população, sobretudo no que diz respeito ao combate à criminalidade. Cada uma das 12 mesas conta com três monitores, que conseguem visualizar diversas câmeras ao mesmo tempo. Os pontos mais importantes da cidade ficam em destaque em painel frontal, que podem ser acompanhados por todos os trabalhadores, divididos em quatro turnos de seis horas de trabalho. As câmeras possuem alta resolução, tanto para imagens diurnas, como noturnas, além de que, conseguem aproximar o foco de forma nítida para que placas de veículos, e até mesmo as pessoas, possam ser identificadas, caso haja necessidade.



A novidade foi elogiada por profissionais de segurança pública que acompanharam de perto a evolução do projeto. Delegada titular de São Caetano, Luciara de Cássia da Conceição Campos destacou que o equipamento já colaborou para resolução de um homicídio. “Este sistema é primordial para que a Polícia Civil possa fazer uma investigação com rapidez. Conseguimos chegar em três autores de um homicídio, ocorrido em fevereiro na Avenida Kennedy, através das imagens obtidas pelo CGE”, pontuou.



Comandante da 3ª Companhia do 6º Batalhão da PM (Polícia Militar), o capitão Rodrigo Rocco Razuk Maluf destacou que o sistema de monitoramento funciona para as três forças de segurança – polícias Militar e Civil e a GCM –. “Temos aqui um PM e dois GCMs que conseguem manter contato conosco no momento em que estiverem acompanhando, pelas câmeras, alguma infração. Esta integração é fundamental”, comemorou o policial.



Secretário de Segurança, o ex-vereador Jorge Salgado (PTB) reforçou que os índices criminais da cidade tendem a cair com a ação em conjunto. “Conseguimos visualizar, de forma integrada, as viaturas e situações irregulares. As forças estão trabalhando em conjunto. Até em casos de acidentes conseguimos acionar o resgate mais rápido”, destacou, pontuando que, embora o sistema possa controlar a cidade das mais diversas formas, não aplicará multas de trânsito.