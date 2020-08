Aidan aparece em foto com Denise: ‘Milagre da vida’

Fabio Martins



Setenta e cinco dias depois de ser internado com Covid-19 no Hospital e Maternidade Christóvão da Gama, o ex-prefeito Aidan Ravin (Republicanos), de Santo André, apareceu em foto divulgada pela mulher, Denise Ravin (PSB), nas redes sociais.

Na imagem, Aidan está ao lado de Denise e dos filhos, Aidan Victor e Bruna, celebrando o Dia dos Pais. Está sorrindo, lúcido e segudando homenagem feita pelos filhos. O político segue internado no equipamento de saúde, mas no quarto, em recuperação.

“Comemorando Dia dos Pais, mas principalmente agradecendo pelo milagre da vida. Amor eterno”, escreveu Denise.

O Diário apurou que o quadro de saúde de Aidan vem evoluindo bem. Ele tem até conversado por telefone com lideranças políticas da cidade. Não há, entretanto, previsão de alta.

Aidan foi internado no dia 27 de maio com quadro de Covid-19. Dias depois, precisou ir para a UTI, diante do agravamento da situação clínica. No fim de junho, circularam informações de diagnóstico de leve AVC (Acidente Vascular Cerebral), fato negado por Denise na sequência.

O republicano deixou a UTI no dia 16 de julho, em recuperação que surpreendeu a classe política da cidade.

Prefeito de Santo André entre 2009 e 2012, Aidan foi indicado como vice na chapa encabeçada pelo ex-secretário e ex-vereador Ailton Lima (PSB) à Prefeitura de Santo André. Até maio, o plano era que Denise buscasse uma das 21 cadeiras na Câmara andreense.

Essa condição política é incerta, entretanto, uma vez que é bem possível que Aidan terá de fazer fisioterapia para se recuperar diante do tempo de internação. Também é uma incógnita a participação de Denise no pleito. Comentou-se que ela poderia substituir o marido na chapa, o que não foi confirmado por quem dirige a pré-campanha de Ailton.