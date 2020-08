Dono da Havan anuncia unidade em Santo André

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



09/08/2020 | 23:59



O empresário Luciano Hang, co-fundador e proprietário da Havan, reconhecida como uma das maiores redes de lojas de departamentos do País, anunciou neste fim de semana, em vídeo publicado em sua página no Instagram, a primeira unidade do grupo em Santo André, na Avenida dos Estados.

Na ocasião, o empresário estava ao lado do prefeito Paulo Serra (PSDB) e disse que em breve terá o alvará para construção. “Gostaria de agradecer a confiança da Havan, do Luciano e de todo grupo na nossa cidade, que desenvolveu uma política pública de desenvolvimento econômico muito firme, atraindo esses novos investimentos e empregos”, disse o chefe do Paço andreense. Ele ainda destacou a importância do local como eixo “mais importante de ligação da região”.

“De um lado temos a bandeira do Brasil (aponta para o símbolo do País, localizado próximo à Avenida da Paz) e do outro teremos a Estátua da Liberdade (símbolo da loja). E tenho certeza que viemos para cá para somar, para trazer empregos, alegria. Tenho absoluta certeza que a Havan aqui na avenida (dos Estados) vai tornar (a via) mais bonita. Costumo dizer que a Havan traz turismo, lazer, compra, deixando a cidade com maior qualidade de vida, afinal de contas, estamos falando de empregos”, reforçou Hang.

O Diário tentou repercutir o assunto com a Prefeitura, que não quis se posicionar. A Havan também foi contatada, mas não se pronunciou até o fechamento desta edição.

Em janeiro, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) foi à sede da Havan em Brusque-SC, onde encontrou Hang. Na ocasião, trataram sobre a instalação de uma unidade na cidade, com 8.000 m², na Avenida Piraporinha, que deverá gerar aproximadamente 200 empregos. O investimento será de R$ 50 milhões.

Presente em 17 estados, a Havan conta com 149 megalojas físicas. A meta da empresa é chegar a 200 unidades até 2022.<EM>