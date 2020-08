Obituário - 08 de agosto de 2020

Ademir Medici

08/08/2020 | 09:42



Sábado, 8 de agosto de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 6 de agosto

Plínio Stafoche, 94. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Lourdes Assad Brunelli, 90. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia na Cidade Vargas, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

João Soares da Silva, 89. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Norma Casado Bonaparte, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Morikatsu Yamashiro, 86. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 6. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Odete Izabel Campos, 86. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 6. Memorial Phoenix.

Helena Massocato Barthazar, 86. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Jair Ilzo Bigliazzi, 79. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marinalva Feitosa Gomes, 76. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Roberto Bertão, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniel dos Santos Vieira, 42. Natural de Barbalha (Ceará). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leandro Dezena Fedel, 34. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Professor de Suporte de Ti. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, dia 3 de agosto

Rui Vital, 75. Natural de Portugal. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, dia 4 de agosto

Alcides Fernandes, 94. Natural de Pedreira (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Efigênia Inácia Bebiano Soares, 80. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Isolina da Silva Oliveira, 75. Natural de Ipaussu (São Paulo). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Francisco dos Santos Alves, 75. Natural de Barbalho (Ceará). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quinta-feira, dia 6 de agosto

Elisangela Gonçalves Moreira da Silva, 41. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Cemitério dos Casa.

D I A D E M A

Diadema, terça-feira, dia 4 de agosto

Maria do Carmo Vieira, 71. Natural de Itanhaém (São Paulo). Residia em Diadema. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.



Diadema, quarta-feira, dia 5 de agosto

José Severino da Silva, 91. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Geralda Ferreira Esteves, 89. Natural de Malacacheta (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Aparecida Nunes da Silva, 72. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 5. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Joaquim Pereira Freire, 68. Natural de Jacobina (Bahia). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 5. Cemitério Municipal.

Albenor José do Nascimento, 66. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Dorival Domingos, 65. Natural de São Paulo, Capital. Resdia no Centro de Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

Severino Francisco de Souza, 64. Natural de Vicência (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Joelma Silva Assis, 50. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Cemitério Municipal.



Diadema, quinta-feira, dia 6 de agosto

Rita Vieira da Silva, 91. Natural de Japoatã (Sergipe). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Olívio Laurentino da Silva, 71. Residia no bairro Sete Praias, em São Paulo, Capital. Dia 6. Cemitério Municipal.

Maria do Socorro Nascimento, 69. Natural de Santana (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Carlos Roberto Trindade, 63. Natural de Cajobi (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 6. Vale da Paz.

Milton Luís Pereira dos Santos, 57. Natural de Caucaia (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.



M A U Á

Magdalena Giovana de Bianchi Noin, 91. Natural de Cedral (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



RIBEIRÃO PIRES

Dulce Hilário da Costa Oliveira, 88. Natural de Santana do Deserto (Minas Gerais). Residia no Jardim Dois Merlos, em Ribeirão Pires. Dia 6, em Santo André. Cemitério São José.