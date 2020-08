Coronavírus reduziu doações aos fundos sociais das sete cidades

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



08/08/2020 | 00:01



A pandemia do novo coronavírus impactou nas doações recebidas pelo FSS (Fundo Social de Solidariedade) das cidades da região. Além da necessidade de adotar medidas de higiene e protocolos como o distanciamento físico e o uso de máscara pelos colaboradores, empresas que doavam ou que tinham pontos de coleta de donativos foram prejudicadas pela quarentena. Porém, as administrações informaram que as entidades e comunidades não deixaram de ser assistidas.

Principal mudança foi na Campanha do Agasalho. Nos anos anteriores, a população podia doar peças de vestuário usadas, desde que estivessem em bom estado. Contudo, apenas itens novos e máscaras são aceitos nesta edição, após determinação do Fundo Social do Estado. No Grande ABC, foram instalados 22 pontos de coleta.

Em Santo André, a Campanha de Inverno foi afetada em razão do fechamento das lojas solidárias e dos equipamentos da Prefeitura. Além do Drive-thru Solidário, que funciona na Craisa e no Paço, os pontos de coleta em shoppings e pontos comerciais estão reabrindo.

São Bernardo destacou que houve “impacto significativo no volume arrecadado por conta da pandemia e aos critérios para recebimento de itens”. O drive-thru do FSS são-bernardense fica no Paço. Diadema afirmou que houve redução no volume. Na cidade, a entrega de doações sem descer do carro pode ser feita no Paço e na Fundação Florestan Fernandes.

Em Mauá, as doações podem ser feitas na sede do FSS, na Vila Bocaina. Em Rio Grande da Serra, onde a campanha “está longe de alcançar números de anos anteriores”, os itens também são arrecadados na sede do FSS, no Centro.

Já Ribeirão Pires salientou que a maioria das doações feitas desde março foi provenientes de empresas e que o saldo é positivo. No município, a Campanha do Agasalho vai até setembro e os itens podem ser entregues na sede do FSS, no Santa Luzia. Inclusive, o órgão dispõe de bazar beneficente até dia 14, com produtos novos a partir de R$ 30.