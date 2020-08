À espera da final do Mineiro, Sampaoli se preocupa com o Flamengo

06/08/2020 | 01:04



Para o técnico do Atlético, Jorge Sampoli, a vitória sobre o América por 3 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Independência, foi muito mais do que merecida. Ela garantiu a presença do seu time na decisão do Campeonato Mineiro diante da Tombense, uma final inédita, marcada para os dias 26 e 30 de agosto. De olho no futuro, o técnico aprovou a atuação de seus jogadores.

"Acredito que foi uma vitória justa e com ampla vantagem. Agora vamos pensar nos dois jogos da final", afirmou o argentino, que reconheceu a falta de melhor futebol no primeiro tempo, que terminou empatado sem gols.

"Faltou controle do jogo no primeiro tempo, quando o time deles nos deu trabalho. Mas melhoramos bem no segundo tempo, saindo melhor lá de trás e construindo mais jogadas no ataque. O time teve competência para aproveitar os espaços criados e para finalizar bem", analisou.

Como a decisão do Mineiro vai acontecer somente no final do mês, a partir desta quinta-feira Sampaoli quer se focar somente na estreia no Campeonato Brasileiro, em um grande clássico nacional contra o Flamengo, no Maracanã. Diante do atual campeão nacional, o técnico atleticano sabe que seu time precisa jogar muito melhor.

"Nosso time é jovem e vamos pegar o time que ganhou tudo no ano passado. Temos de alcançar rapidamente a maturidade que a equipe ainda não achou. Precisamos entrar em campo focados, não só neste jogo como em todo a competição, que é muito difícil", concluiu.