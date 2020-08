Polícia desvenda morte de travesti após criminoso usar a mesma arma em tentativa de novo homicídio

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



04/08/2020 | 15:18



A Polícia Civil de São Bernardo desvendou nesta terça-feira (4) um homicídio consumado em 30 de junho, após o indiciado ter tentado contra a vida de uma travesti na noite desta segunda-feira (3), na Rua Banda, no Jardim do Mar.

De acordo com a polícia, João Paulo do Nascimento, 42 anos, teria ido até a região central da cidade com objetivo de se vingar da travesti. Segundo o assassino, ele havia sido roubado pela vítima no último domingo.

Informações do B.O (Boletim de Ocorrência), registrado no 2º DP (Rudge Ramos) como tentativa de homicídio qualificado, o autor desceu do lado do passageiro de um HB20 prata estacionado na vizinhança e caminhou em direção a vítima, efetuando quatro disparos. A travesti foi atingida duas vezes – uma na perna e outra no abdômen. O criminoso fugiu na sequência. Socorrida pela Polícia Militar, a vítima foi levada para o Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, e não corre risco de morte.

Com base no endereço do proprietário do veículo que constava no sistema e o local do crime, os policiais estabeleceram uma possível rota de fuga e iniciaram as buscas, obtendo êxito na rua Carlos Kapinski.

Quando se aproximaram, os agentes visualizaram Nascimento tentando esconder a arma do crime, um revólver Taurus calibre 38 com a numeração raspada, no assoalho do veículo, e, após abordagem, efetuaram a prisão de Nascimento, que assumiu a autoria do crime, isentando o comparsa, que foi liberado pela polícia.

Perícia da arma e do local foram solicitadas. De posse das informações da arma, agentes da SHPP (Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa) da Deic (Delegacia Estadual de Investigações Criminais) de São Bernardo conseguiram desvendar o assassinato de Jackson dos Santos Silva, também travesti, morto em 30 de junho.

Segundo bo registrado na ocasião no 1º DP (Centro), a vítima foi encontrada caída na Rua Carlos Miéle, Centro, já sem vida, com quatro ferimentos por arma de fogo.